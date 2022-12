Benfica enviou 30 geradores para a Ucrânia

O Benfica está solidário com situação na Ucrânia, em guerra desde fevereiro último. As águias, em consonância com o Shakhtar Donetsk, adquiriram 30 geradores para enviar para aquele país. "Numa primeira fase, a entrega será feita no Légia Varsóvia, um dos clubes membros da EFDN – European Football for Development Network, à qual o Benfica pertence; depois, seguirão para Lviv, para gestão e distribuição do Shakhtar Donetsk por diferentes cidades ucranianas", pode ler-se no site dos encarnados.