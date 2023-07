Benfica inicia pré-época: as 'bombas' com que os jogadores chegaram ao Seixal

O Benfica regressou esta quarta-feira ao trabalho para o arranque da pré-época , com os jogadores a realizarem exames médicos e testes físicos (distribuídos por grupos, os atletas vão submeter-se a avaliações clínicas no Hospital da Luz e no Benfica Campus). Roger Schmidt, treinador dos campeões nacionais, entrou sorridente no centro de treinos do Seixal às 8h45, depois de Henrique Araújo - o primeiro jogador a chegar -, Paulo Bernardo, Meité, Ristic, Musa e João Victor [Fotos Luís Manuel Neves]