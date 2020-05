Fechados no Seixal. Bruno Lage vai promover um estágio alargado nos dias que antecedem a retoma do campeonato , com a receção ao Tondela, a 4 de junho. Ao queapurou, os jogadores já vêm sendo alertados para este planeamento, de forma a poderem também organizar as respetivas vidas familiares, pois estarão vários dias sem ir a casa.

