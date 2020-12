O Benfica já está totalmente focado no jogo da Supertaça de Portugal, frente ao FC Porto. Depois da vitória frente ao Gil Vicente, no domingo, o Benfica permaneceu no norte do País - em estágio em Ílhavo, e esta segunda-feira Jorge Jesus já orientou o treino. Benfica e FC Porto têm encontro marcado para as 20h45 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro. [Fotos: SL Benfica]