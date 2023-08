Benfica já prepara V. Guimarães: as imagens do treino do dia

O Benfica divulgou no site oficial imagens do treino desta quarta-feira, no qual se destaca a presença de Odysseas Vlachodimos, guarda-redes grego que estará muito perto de deixar as águias para reforçar o Nottingham Forest. Este treino visa já a preparação do jogo deste fim de semana, diante do V. Guimarães, marcado para sábado às 20h30, no Estádio da Luz.



(fotos: SL Benfica)