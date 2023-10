E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica realizou esta segunda-feira o treino de adaptação ao relvado do estádio Giuseppe Meazza, em San Siro. O encontro entre águias e Inter Milão está agendado para as 20 horas desta terça-feira (amanhã) e terá acompanhamento ao minuto no site de Record. [Imagens: SL Benfica e LUSA/EPA]