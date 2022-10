Benfica-Lank Vilaverdense começou atrasado... devido ao tamanho das balizas

O Benfica-Lank Vilaverdense a contar para a 3ª jornada do campeonato nacional de futebol feminino começou atrasado devido ao tamanho das balizas do Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade, que as águias utilizam como casa. Houve jogadoras que prestaram auxílio para que o apito inicial se desse o mais depressa possível. Lúcia Alves, do Benfica, pendurou-se mesmo nas redes para ajudar a medir uma das balizas. [Fotos: Rui Minderico]