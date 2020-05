Os homens de Bruno Lage cumpriram esta quarta-feira mais um treino no Benfica Campus em pequenos grupos, com a aposta a ser no aspeto físico, ainda com o regresso do campeonato a algumas semanas de acontecer. A face de Carlos Vinícius é o espelho da vontade com que os encarnados pretendem voltar aos relvados de forma oficial. [Fotos: SL Benfica]