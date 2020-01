Através do Benfica Play, o Benfica vai divulgar imagens dos bastidores do dérbi de ontem com o Sporting. Como se pode ver pelo teaser e pelas imagens que os jogadores encarnados têm publicado nas redes sociais, o balneário da equipa visitante em Alvalade ficou decorado desta forma. A cara que aparece como fundo é uma mistura de um bocado da face de todos os futebolistas do plantel.