Benfica mostra imagens da preparação para o duelo com o Santa Clara com novidades

O Benfica divulgou esta quarta-feira algumas imagens sobre a preparação para o duelo com o Santa Clara, agendado para as 18 horas de sábado, no Estádio da Luz, a contar para a 22.ª jornada da Liga Bwin. João Mário, recentemente afastado das opções de Veríssimo por ter testado positivo à Covid-19, realizou hoje o treino com a equipa. Yaremchuk, que hoje também regressou aos treinos, foi outra das novidades da sessão. [Imagens: SL Benfica]