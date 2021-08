Funcionários do Benfica delimitavam esta segunda-feira espaços no chão, no Estádio da Luz, para garantir o distanciamento social no jogo de amanhã, frente ao Spartak Moscovo, que vai marcar o regresso dos adeptos ao recinto. Os encarnados, que venceram o jogo da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória, por 2-0, procuram agora carimbar em casa o acesso ao playoff da Liga dos Campeões.