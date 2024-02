Benfica viaja de avião até ao norte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica voou esta manhã de Lisboa para o Porto de onde seguirá até Vizela para disputar o jogo desta noite (20H45) dos quartos de final da Taça de Portugal. Apesar da distância, como é costume o grupo liderado por Roger Schmidt dispensa, quando possível, os estágios e prefere viajar apenas no dia dos encontros. Refira-se que no próximo domingo os encarnados terão uma nova deslocação ao Minho, para defrontar o V. Guimarães, mas, de acordo com o que foi possível apurar, o plantel irá regressar amanhã ao Seixal. Mas poucos dias depois terão de fazer uma nova viagem até ao norte.