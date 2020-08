Mais de três anos depois, o Benfica volta a encontrar o Real Madrid na UEFA Youth League, desta vez na final da competição. A 21 de abril de 2017, os encarnados derrotaram os merengues ( 4-2 ) nas meias-finais, mas seriam derrotados no jogo decisivo frente ao Salzburgo. Orientados por João Tralhão, os jovens do Benfica acabariam por seguir futuros bem distintos e alguns saltaram para grandes palcos do futebol europeu.