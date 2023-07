Bernardo Silva e De Gea casam no mesmo dia e as noivas tinham... vestidos iguais

O casamento de Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz fez correr muita tinta na imprensa cor de rosa em Portugal e o mesmo aconteceu com o de David De Gea e a cantora Edurne em Espanha. As cerimónias aconteceram no mesmo dia, 1 de julho, mas coincidência das coincidências, os vestidos das noivas eram iguais. A diferença é que Inês, que está grávida, decidiu não levar o véu. Trata-se de um modelo do estilita libanês, especialista em alta costura para casamentos.