Bernardo Silva, Félix, Rúben Dias e Cancelo na Luz a ver o Benfica-Sp. Braga: médio do City até usou cachecol

Bernardo Silva, João Félix, Rúben Dias e João Cancelo, quatro jogadores formados nas camadas jovens do Benfica, marcam este domingo presença no Estádio da Luz, onde assistem o duelo das águias frente ao Sp. Braga a contar para a 11.ª jornada da Liga Bwin. O médio do Manchester City até um cachecol usa. [Frames: BTV; Imagens: Luís Manuel Neves]