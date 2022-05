Bomba à vista: em Itália dizem que Ronaldo e Renato Sanches estão na lista de reforços de Mourinho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O jornal italiano 'Il Messagero' avança em Itália que a Roma de José Mourinho promete agitar o mercado este verão. A ideia seria contratar uma estrela, que pode ser Cristiano Ronaldo ou Paulo Dybala. O português tem mais um ano de contrato com o Manchester United e o argentino fica livre, depois de terminar o vínculo com a Juventus. Depois, Mourinho entregou aos responsáveis da Roma uma lista com mais 8 nomes e entre eles está o de Renato Sanches.