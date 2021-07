Bonucci e Chiellini até fazem dupla a... comer massa nas férias

Depois de terem sido dois dos heróis na conquista do Euro'2020, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini parecem levar a sua boa relação dentro do campo para fora dele e até passam férias juntos. No sábado, Bonucci partilhou uma foto nas redes sociais com o colega de seleção e não resistiu em provocar os ingleses. "Nós continuamos a comer massa e vocês?", questionou o defesa da Juventus, numa alusão ao cântico ofensivo de que os jogadores italianos foram alvo antes do duelo da final do Campeonato da Europa.