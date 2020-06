Braçadeiras e até camisolas especiais: Bayern Munique entrou em campo com mensagens contra o racismo

O Bayern Munique entrou, este sábado, em campo, diante do Bayer Leverkusen, com uma forte mensagem contra a discriminação racial. "Ron Gegen Rassismus" (Vermelhos Contra o Racismo, em alemão) e "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam, em inglês) foram as duas frases que deram rosto ao movimento lançado pelos bávaros. O jogo, esse, terminou com um triunfo pordo Bayern Leverkusen. [Imagens: Reuters e Action Images]