Brasil e Guiné juntos na luta contra o racismo: canarinha veste pela primeira vez de preto

Brasil e Guiné defrontam-se este sábado num duelo particular entre as duas seleções, onde o protesto contra o racismo no futebol é a grande mensagem a ser passada. Nesse sentido, a canarinha apresentou-se pela primeira vez na sua história totalmente equipada de preto, em homenagem aos constantes comentários racistas que Vinícius Jr., avançado do Real Madrid, foi alvo durante quase toda a temporada no campeonato espanhol. [Imagens: Reuters e Action Images]