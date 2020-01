O Liverpool conquistou o seu primeiro título de campeão do Mundo ao vencer o Flamengo do português Jorge Jesus por 1-0 após prolongamento . Após a partida jogada em Doha, no Qatar, a imprensa internacional foi praticamente unânime em exaltar o papel de herói de Roberto Firmino, que apontou o golo dos ingleses, mas também elogiou a exibição da formação brasileira. "Os brasileiros poderiam ter vencido noutro dia", escreve o 'Independent'