Breaking Bad, Peaky Blinders, Vikings: três séries que Otamendi leva às costas

Nicolás Otamendi, defesa-central argentino que o Benfica contratou ao Manchester City, na sequência da transferência de Rúben Dias para os citizens, é fã de algumas séries de culto, assim como é fã de tatuagem. Juntando as duas paixões, o futebolista exibe nas costas algumas obras de arte dignas de destaque: o Rei Ragnar Lothbrok, personagem da série 'Vikings', o lendário Walter White de 'Breaking Bad' e Tommy Shelby do 'Peaky Blinders'. Mas estas não são as únicas tatuagens...