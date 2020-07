Depois da grande primeira metade da temporada realizada ao serviço do Sporting - onde ainda detém o estatuto de melhor marcador da equipa com 8 golos -, Bruno Fernandes tem impressionado tudo e todos desde a sua chegada a Old Trafford. Esta segunda-feira, o 'Goal' revelou um ranking, criado com base num algoritmo estatístico do portal, onde aponta os 20 jogadores candidatos à conquista da Bola de Ouro referente à presente temporada. Existe um outro português presente na lista e não deverá ser difícil chegar até ao seu nome. [Imagens: Reuters, EPA, Action Images]