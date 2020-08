O jornal 'The Sun' revela esta sexta-feira a lista dos salários dos jogadores do Manchester United e um dos dados que maior surpresa causa é o facto de Bruno Fernandes estar bem longe de ser dos mais bem pagos do plantel e, por exemplo, agora ficar a par do vencimento que aufere o guarda-redes, recentemente 'chamado' após um empréstimo bem sucedido ao Sheffield United.



Nota: os valores acima são referentes ao vencimento anual