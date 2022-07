Bruno Lage partilha uma "boa memória": «Há 17 anos, pelo Benfica... onde praticamente tudo começou»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





"Há 17 anos, pelo Benfica, no pelado da Varzinha... onde praticamente tudo começou. Bons tempos. Boa memória". O atual treinador do Wolverhampton, Bruno Lage, partilhou no Facebook uma memória referente a 2005, quando era treinador dos sub-11 das águias. Na foto podem ver-se ainda lendas dos encarnados como Jaime Graça ou Nené. [Imagem: Facebook de Bruno Lage]