Osman Bukari fez o 3-2 final do jogo contra Portugal, a favor do Gana. Apesar da desvantagem, o jogador das Black Stars não se coibiu de fazer um festejo exeburante... celebrizado pelo rival em campo Cristiano Ronaldo. Aliás, foi dessa forma que o capitão da seleção lusa festejou o 1-0 na partida. Terá pedido a camisola a CR7 no fim? [Fotos: Reuters]