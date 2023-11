Cada um com o seu estilo: as imagens da chegada dos jogadores da Seleção Nacional à Cidade do Futebol

Com o passaporte já garantido para o Europeu de 2024, a Seleção Nacional concentrou-se esta segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, para dar início à preparação para os últimos dois jogos de qualificação para a competição, frente ao Liechtenstein (16 de novembro), fora, e Islândia (19 novembro), em Alvalade. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou na sua página de Instagram imagens do momento da chegada de alguns dos convocados por Roberto Martínez. Num clima marcado pela boa disposição, destaque para o grande estilo de João Cancelo, do encontro entre João Neves e Bruno Fernandes e para o regresso de Bruma (não era convocado desde 2019, então ainda sob o comando de Fernando Santos) e de Matheus Nunes (não era opção desde março) às convocatórias da equipa das quinas.