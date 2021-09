Cadeiras já 'tremem' Europa fora: os treinadores livres prontos a ocupar os cargos mais apetecíveis

A bola já começou a rolar nos principais campeonatos de futebol do Velho Continente, bem como nas competições europeias. Em alguns clubes o início das campanhas é favorável e as vitórias têm vindo a somar-se, mas nem todos podem dizer o mesmo. Há emblemas que têm tido um início de temporada difícil e os técnicos começam a ter o seu posto mais tremido. As dúvidas sobre os treinadores começam a aumentar e a pressão também. Com a possibilidade de haver trocas em alguns comandos técnicos, lembramos a lista de treinadores que estão sem clube e são fortes candidatos a assumir muitos emblemas pela Europa fora. [Créditos: Reuters; AFP; Lusa/EPA; José Moreira]