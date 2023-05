Câmara de Lisboa mostra trabalho realizado após rasto de lixo deixado no Marquês de Pombal

Dezenas de milhares de pessoas acorreram no sábado à praça do Marquês de Pombal para festejar o título do Benfica. A Câmara Municipal de Lisboa revelou através das redes sociais o trabalho realizado nas horas após a festa das águias para que a capital acordasse sem o rasto de lixo deixado no local. "Após os festejos dos adeptos do Benfica na Praça Marquês de Pombal e avenidas adjacentes, foi a vez da equipa da Higiene Urbana da Câmara de Lisboa entrar em campo. Em pouco tempo e com enorme profissionalismo as equipas realizaram a limpeza do local da festa. Um agradecimento especial a todos eles e também as restantes equipas da CML - Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Polícia Municipal e SM Proteção Civil, que estiveram de prevenção no local ao longo da noite", descreveu a autarquia lisboeta. [Imagens: Câmara Municipal de Lisboa/Carlos Morais da Silva]