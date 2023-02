Câmara Municipal de Lisboa atribui Medalha de Mérito Desportivo a Carlos Lisboa

Carlos Lisboa, campeão nacional como jogador e treinador de basquetebol, foi esta sexta-feira homenageado pela Câmara Municipal de Lisboa nos paços do concelho. "A lenda do basquetebol português, Carlos Lisboa, foi distinguido pela Câmara de Lisboa, com a Medalha de Mérito Desportivo. Com uma carreira de triunfos no Sport Lisboa e Benfica, foi um exemplo dentro de campo e uma referência no desporto na cidade e na seleção nacional", pode ler-se nas redes sociais da autarquia. Rui Costa, presidente do Benfica, e vários membros dos órgãos sociais das águias marcaram presença na cerimónia. [Imagens: Câmara Municipal de Lisboa]