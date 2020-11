O portal especializado Footy Headlines lançou esta quinta-feira uma lista das camisolas que mais sucesso estão a fazer no FIFA 21 Ultimate Team e na tabela há duas equipas portuguesas em destaque: o Farense e o Benfica. O clube da Luz consegue mesmo colocar duas camisolas na lista, sendo que uma delas está mesmo no topo das preferências.

Camisola do Benfica entre as que mais sucesso fazem no FIFA 21