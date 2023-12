Depois da votação para a mais feia do ano (que está numa fase de quatro finalistas , com Atlanta United, Arsenal, Hartberg e Tor Albion nos candidatos), o portal Footy Headlines escolheu agora as 25 melhores camisolas de 2023. Entre as eleitas - e candidatas a vencer o prémio - está a do Sporting em homenagem a Cristiano Ronaldo.