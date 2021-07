Pouco passava das seis da manhã quando o avião que transportava a seleção italiana aterrou no Aeroporto de Fiumicino, em Roma, levando consigo o troféu mais desejado da Europa do futebol. Apesar de cansados pelas emoções das últimas horas, os jogadores italianos continuaram as celebrações, que se devem prolongar ao longo do dia. (fotos: EPA e Reuters)