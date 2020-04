Campeonato, taça e título internacional: a elite que conquistou o triplete 'mais difícil' do futebol

Alcançar o título de campeão nacional, taça do respetivo país e ainda um troféu internacional no mesmo ano não parece ser tarefa fácil, mas estes treinadores provaram o contrário. Numa lista com 16 técnicos vencedores, destaque para a presença de três portugueses. Nota: dois deles alcançaram este marco em duas (!) ocasiões. [Imagens: Reuters e Twitter]