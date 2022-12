E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Cândido Costa partilhou esta segunda-feira nas redes sociais uma foto com Carlos Secretário, na reaparição do ex-futebolista do FC Porto e Real Madrid, que sofreu uma trombose em agosto último. "Coração cheio. O meu Carlos Secretário é um guerreiro", escreveu Cândido Costa.