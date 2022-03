E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





"Mr. UK": assim legendou Zlatan Ibrahimovic a mais recente fotografia do seu bulldog inglês publicada no Instagram. O internacional sueco tem partilhado várias imagens do seu amigo de quatro patas que enternecem muitos dos seus 53 milhões de seguidores [Fotos Instagram Zlatan Ibrahimovic]