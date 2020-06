Capitães prestaram homenagem às vítimas mortais da Covid-19 no San Mamés

Athletic Bilbau e Atlético de Madrid defrontaram-se este domingo e retomaram a competição após longa paragem devido ao coronavírus. Antes do apito inicial Iker Muniain e Koke, capitães de equipa de bascos e colchoneros, respetivamente, depositaram ramos de flores numa das bancadas do estádio San Mamés como forma de homenagear as vítimas mortais provocadas pela pandemia da covid-19. [Imagens: Twitter Atlético Madrid e Reuters]