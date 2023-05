Cartazes, camisolas e até cachecóis: não faltaram homenagens a Vinícius no Real-Rayo

Em virtude dos mais recentes (e tristes) episódios que ocorreram no jogo com o Valencia, Vinícius Jr. recebeu esta quarta-feira várias homenagens, minutos antes do jogo entre Real Madrid e Rayo Vallecano. As mensagens de apoio ao brasileiro começaram no exterior do estádio, estenderam-se ao interior e até aos companheiros de equipa do avançado, que entraram em campo com o nome e número de Vinícius Jr. nas costas. O brasileiro, que hoje não é opção por fadiga muscular, assistiu a tudo desde as quatro linhas. [Imagens: Reuters, Action Images e Real Madrid]