A Casa do Benfica na Charneca de Caparica foi vandalizada esta noite. "É visível não só o ódio desta ação, pois é a 5ª vez que a nossa Casa é vandalizada. Repudiamos todas as formas de violência, porque as Casas são de todos! Porém, percebemos a necessidade dos autores poderem aproveitar o Estudo em Casa, uma vez que não só falta a pontuação correta como também o acento agudo no determinante. Esperamos que nas próximas 296 Casas, com um pouco mais de atenção nas aulas, poderão evitar este tipo de erros!", pode ler-se no Facebook oficial das Casas do Benfica