A Casa do Benfica da Quinta do Conde foi vandalizada na noite de terça-feira. "Aos dirigentes, sócios e atletas da Casa Benfica Quinta do Conde desejamos que possam ultrapassar este episódio com a força necessária de resistir a estes ataques cobardes de quem tem dificuldade em viver em sociedade", lê-se na página das Casas, Filiações e Delegações do Sport Lisboa e Benfica.