Casas e delegações do Benfica 'enchem' bancadas da Luz

Impossibilitado de ter adeptos no Estádio da Luz, o Benfica 'encheu' esta terça-feira as bancadas do seu estádio com os nomes das várias casas e delegações do clube espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Uma iniciativa que se junta a uma outra, na qual os adeptos são desafiados a enviar os seus cachecóis para serem colocados num dos topos do estádio. (Fotos: Vítor Chi)