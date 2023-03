Catarina Campos arbitra particular entre seleções sub-20 de Portugal e Roménia

Catarina Campos é a árbitra principal do particular realizado esta quinta-feira pelas seleções sub-20 de Portugal e Roménia, que arrancou às 15 horas no Estádio Nacional. Trata-se da juíza que, recorde-se, mostrou um cartão branco aos médicos de Benfica e Sporting, no dérbi de futebol feminino disputado em janeiro último, pela forma como prontamente socorreram um adepto que se sentiu mal nas bancadas do Estádio da Luz.