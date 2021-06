Catarina Gouveia rumou até Menorca, em Espanha, com o marido e tem partilhado imagens de sonho com os seus seguidores. As fotografias da atriz, de um destino que diz ser especial para si, são prontamente elogiadas pelos seus fãs que se 'dividem' entre aplausos à boa forma de Catarina ou à deslumbrante paisagem da ilha [Fotos Instagram Catarina Gouveia]