Cavani está de férias em Ibiza, local escolhido por muitos outros futebolistas. Nas redes sociais foram publicadas imagens do internacional uruguai, que neste mercado de transferências foi alvo de interesse por parte do Benfica, na companhia dos ex-colegas do PSG Ángel Di María, Ander Herrera e Leandro Paredes, assim como das respetivas mulheres.