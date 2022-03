Chelsea ainda apresenta a 'Three' na sua camisola após patrocinador suspender a ligação ao clube

A Three, marca que patrocina o Chelsea desde 2020 - num contrato que, de acordo com a imprensa inglesa, rende ao clube inglês cerca de 47 milhões de euros por ano -, anunciou hoje a suspensão imediata e temporária da sua ligação ao emblema londrino na sequência do congelamento dos bens de Roman Abramovich . Uma das exigências foi a remoção do seu logótipo da camisola do Chelsea mas, por falta de tempo para executar essa exigência, os blues ainda apresentam a 'Three' esta noite, no jogo com o Norwich.