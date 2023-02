E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Chelsea foi o clube que mais dinheiro gastou neste mercado de inverno, investindo um total de 329,5 milhões de euros em 8 jogadores, segundo os dados do Transfermarkt. Se juntarmos as contratações feitas no verão, esta época os blues gastaram um total de 611,5 milhões de euros.