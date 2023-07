Chelsea inspira-se nos anos 90 para apresentar nova camisola... ainda sem patrocínio

O Chelsea apresentou esta segunda-feira o equipamento principal para a temporada 2023/24. O traje do clube de Londres, que não diverge da sua linha tradicional (predominância da cor azul), conta esta época com um conjunto de detalhes em brancos referentes à conquista da Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1997/98 (atual Liga Europa). O novo kit do Chelsea, que ainda não está disponível para compra, tem a particularidade de ter sido mostrado até agora sem o patrocínio principal (que o clube ainda trabalha para fechar).