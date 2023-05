Chiquinho partilha medalha de campeão com André Almeida: «Este também é teu»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





"Este também é teu, André Almeida". Chiquinho partilhou uma foto na conta pessoal de Instagram onde surge na companhia do antigo capitão do Benfica, que deixou as águias após uma longa ligação, em janeiro último. O atual médio dos encarnados fez questão de deixar claro que o lateral português também merecia ser campeão, apesar de oficialmente não ter feito qualquer encontro pelo clube da Luz em 2022/23.