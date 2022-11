Choque arrepiante entre lateral e guarda-redes da Arábia Saudita: Al-Shahrani ficou vários minutos estendido no relvado

A vitória desta terça-feira da Arábia Saudita diante da Argentina (2-1) contou, nos minutos finais, com um momento de apreensão no relvado, quando Mohammed Alowais, guarda-redes da equipa do Médio Oriente, chocou com o joelho contra a cara de Yaseer Al-Shahrani, que foi assistido de imediato e ficou largos minutos estendido no relvado a deitar sangue do nariz, tendo sido transportado de maca para fora das quatro linhas. (: Reuters)