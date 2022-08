Choque de cabeças com Rafa deixou Gonçalo Ramos a sangrar abundantemente: ponta de lança foi substituído

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Decorria o minuto 47 do jogo entre Benfica e Dínamo Kiev quando Gonçalo Ramos e Rafa chocaram cabeça com cabeça. O avançado formado nas águias ficou mais combalido que o companheiro de equipa, sangrando abundantemente. O campeão da Europa em 2016 ficaria em campo, com a cabeça ligada, enquanto que o número 88 cedeu o lugar a Musa. [Imagens: TVI]