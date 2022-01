'Ciao Roma': as imagens da partida de Sérgio Oliveira rumo a Itália

Sérgio Oliveira está de malas aviadas para a Roma e inicia na manhã desta quarta-feira a curta viagem que o irá tornar no próximo reforço da equipa de José Mourinho . O médio chegou à zona VIP do Aeroporto Francisco Sá Carneiro por volta das 7 horas e, após um compasso de espera, já entrou nas instalações do aeroporto após se despedir da mulher, Cristiana Pereira.